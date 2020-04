Sul tetto dell'Ospedale di Cremona suona Lena Yokoyama (VIDEO) (Di venerdì 17 aprile 2020) Ieri una giovane violinista in abito rosso, come se l'avessero posata degli angeli sul tetto dell'Ospedale di Cremona, ha suonato: si chiama Lena Yokoyama, violinista del Museo del Violino. La sua esibizione appassionata è stata di 4 brani: “Gabriel's Oboe” ,from “Mission” Ennio Morricone, “Love Theme”, from “Nuovo Cinema Paradiso” Ennio & Andrea Morricone, ”Schindler's list”, John Williams e ”Il Canto degli Italiani”, Inno d'italia, Goffredo Mameli, Michele Novaro. Già il 3 aprile (...) - Attualità / Musica, Ospedali, Solidarietà, Cremona, VIDEO del giorno, No Home, No logo, Violinista Leggi su feedproxy.google “La prima volta sul tetto…” : Alberto Matano - le dichiarazioni del conduttore de La vita in diretta [FOTO]

