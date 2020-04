Stasera in tv 17 aprile 2020 Tutti i film ed i programmi tv

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020) Vediamo insieme la programmazione diin tv 17. Chetv scegliere? Ci avviamo verso un altro fine settimana di emergenza Coronavirus ed il palinsesto delle varie reti televisive, sia pubbliche che private, prevede ancora, come doveroso, una puntuale e dettagliata informazione sull’argomento. Tuttavia non manca l’alternanza con altri tipi di, anche per aiutare gli italiani a distrarsi un po’. Siete pronti dunque per un’altra serata davanti alla tv? Ecco la programmazione completa e i nostri consigli.in tv 17: i nostri consigli Ecco i nostri consigli: noi vi suggeriamo lo show Scherzi a parte, il talk show Quarto Grado e il programma di satira politica Propaganda Live. Su Canale 5 alle 21.20, va in onda una puntata di Scherzi a parte del 2009, edizione condotta da Teo Mammucari, Claudio Amendola e ...