“Per i concerti rimandati nessun rimborso, ma la gente è tranquilla” dice Ticketone (Di venerdì 17 aprile 2020) "Sono in pochi a comprare ancora biglietti, ma c'è voglia di normalità" spiega Stefano Lionetti, Amministratore delegato di Ticketone, il quale cerca di mantenere un cauto ottimismo sul futuro del comparto della musica live. Lionetti spiega che si attendono indicazioni precise, ma è cautamente ottimista, sperando che in autunno sia già possibile riorganizzare qualcosa. Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020) "Sono in pochi a comprare ancora biglietti, ma c'è voglia di normalità" spiega Stefano Lionetti, Amministratore delegato di, il quale cerca di mantenere un cauto ottimismo sul futuro del comparto della musica live. Lionetti spiega che si attendono indicazioni precise, ma è cautamente ottimista, sperando che in autunno sia già possibile riorganizzare qualcosa.

team_world : RIMBORSO BIGLIETTI CONCERTI: è un tema che, per ovvi motivi, sta interessando moltissimi di voi. In questa news abb… - frafacchinetti : I concerti non ci saranno fino a quando non si troverà il vaccino. La prima cosa da tutelare è la salute delle gent… - IlContiAndrea : Ho letto un po' i commenti all'appello (sacrosanto) di #TizianoFerro al Governo per i concerti estivi. Dietro uno s… - Gabisanarmytiny : RT @robergtan: Hanno mandato Nam per testare il server di YouTube. Abbiamo appurato che non regge. Quindi domani i concerti come li vediamo… - flovesyoongi : preghiamo tutti insieme tendondoci per mano, non rimandate i concerti alla prossima settiman, non rimandateli non rimandateli.. -

Ultime Notizie dalla rete : “Per concerti Coronavirus, la sfida di Conte: «L’Europa è unita oppure non esiste» Corriere della Sera