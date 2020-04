Lotito, arriva l’attacco da un altro presidente: “Deve smetterla di rompere i cogl…” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ennesimo attacco da parte dell’ennesimo presidente verso il patron della Lazio Claudio Lotito, che da settimane ormai si è fatto portavoce di coloro che vorrebbero il calcio ripartisse. Questa volta, a scagliarsi contro di lui è il numero uno del Livorno Aldo Spinelli, intervistato da Primocanale. “Il calcio è retto dagli imprenditori. Purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subito il Coronavirus. Lo stesso vale per il calcio, non si potrà riprendere tra due o tre settimane anche perché mancano i tamponi a chi li ha veramente bisogno. Lotito deve smetterla di rompere i coglioni con la ripresa a tutti i costi“. “Atalanta-Valencia è stata la partita che ha contaminato tutta la Lombardia. Molte squadre hanno avuto questo problema. Fallimento dei club? Non credo, molte squadre hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Ennesimo attacco da parte dell’ennesimoverso il patron della Lazio Claudio, che da settimane ormai si è fatto portavoce di coloro che vorrebbero il calcio ripartisse. Questa volta, a scagliarsi contro di lui è il numero uno del Livorno Aldo Spinelli, intervistato da Primocanale. “Il calcio è retto dagli imprenditori. Purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subito il Coronavirus. Lo stesso vale per il calcio, non si potrà riprendere tra due o tre settimane anche perché mancano i tamponi a chi li ha veramente bisogno.devedii coglioni con la ripresa a tutti i costi“. “Atalanta-Valencia è stata la partita che ha contaminato tutta la Lombardia. Molte squadre hanno avuto questo problema. Fallimento dei club? Non credo, molte squadre hanno ...

