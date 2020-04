Itziar Ituño, guarita dal Covid-19 e pronta per La Casa di Carta 5, attacca: “Ci hanno mentito per salvare l’economia” (Di venerdì 17 aprile 2020) Sta bene Itziar Ituño, l'interprete di Raquel/Lisbona ne La Casa di Carta: l'attrice aveva contratto il Coronavirus durante le riprese di una nuova serie in Spagna, lo scorso marzo, e ne ha sofferto in una forma abbastanza intensa. Per questo non ha partecipato alle poche iniziative, tutte da remoto, per la promozione de La Casa di Carta 4, arrivata su Netflix il 3 aprile scorso, macinando visualizzazioni da record assoluto nel mondo. Ora si prepara alla quinta stagione, non ancora annunciata ufficialmente ma praticamente certa visto il finale aperto della quarta. L'esperienza col Covid-19, però, l'ha segnata molto. E soprattutto la spinge oggi a mettere in guardia le persone dal rischio di minimizzare la gravità della situazione pensando che il Coronavirus colpisca in forma grave solo i più deboli e i più anziani. Itziar Ituño è ... Leggi su optimagazine La casa di carta e Coronavirus - come sta Itziar Ituno : parla Alvaro Morte

