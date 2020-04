Fallout 76 | Wastelanders ha introdotto gli NPC che non sembrano affatto preoccupati dei

(Di venerdì 17 aprile 2020) L'aggiornamento di76,, arrivato questa settimana, ha aggiunto per la prima volta al gioco personaggi umani non giocanti. Ovviamente, una delle prime cose che i giocatori hanno cercato di fare è stata quella di ucciderli.L'introduzione degli NPC era stata richiesta a gran voce dai fan e, alla fine, Bethesda ha deciso di accontentare i giocatori, offrendo un esperienza di"più classica".Tuttavia, il comportamento di questi nuovi abitanti delle lande desolate è abbastanza particolare, soprattutto quando sono sotto un bombardamento nucleare.Leggi altro...

Eurogamer_it : Gli NPC di #Fallout76 non muoiono nemmeno sotto un bombardamento nucleare. - Eurogamer_it : Le community di #Reddit e #Steam divise su #Fallout76: Wastelanders. - FM_Pagano : Fallout 76 risorgerà grazie a Wastelanders? I fan elogiano la nuova espansione gratuita - this_cool_boy_ : Fallout 76 risorgerà grazie a Wastelanders? I fan elogiano la nuova espansione gratuita - Giu_8 : Fallout 76 Wastelanders: la vita dopo l'apocalisse -

Ultime Notizie dalla rete : Fallout Wastelanders

vigamusmagazine

L'aggiornamento di Fallout 76, Wastelanders, arrivato questa settimana, ha aggiunto per la prima volta al gioco personaggi umani non giocanti. Ovviamente, una delle prime cose che i giocatori hanno ...Aggiornamento estremamente ridotto per il PlayStation Store, con un'unica uscita rilevante: l'edizione Wastelanders di Fallout 76. Ci sono però due giochi gratis!. PlayStation Store vede l'arrivo ...