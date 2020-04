Ennesima fuga di Zingaretti e compagni sul giallo delle mascherine: non si presentano in commissione (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Ennesima fuga di Nicola Zingaretti di fronte alle proprie responsabilità. Stavolta è fuggito come presidente della Regione Lazio. Alle 16 infatti era atteso in Commissione di Controllo contabile della Regione Lazio. Insieme a lui erano arresi Gaetano Tulumello, direttore dell’agenzia regionale di protezione civile, che peraltro aveva assicurato la presenza e la giunta di centrosinistra. Ma non si sono fatti vedere. Nessuno. Rifiutando di rispondere o almeno di dare spiegazioni sui numerosi disastri della Regione Lazio in questa dramamtica emergenza, a cominciare dal giallo delle mascherine. Zingaretti fugge dalle proprie responsabilità Tutti i consiglieri dell’opposizione membri dell’opposizione erano presenti, in attesa. Ossia Palozzi, Colosimo, Barillari, Ghera, Righini, Simeone, Corrotti, Marelli, Tripodi e Corrado, ma ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 aprile 2020) L’di Nicoladi fronte alle proprie responsabilità. Stavolta è fuggito come presidente della Regione Lazio. Alle 16 infatti era atteso in Commissione di Controllo contabile della Regione Lazio. Insieme a lui erano arresi Gaetano Tulumello, direttore dell’agenzia regionale di protezione civile, che peraltro aveva assicurato la presenza e la giunta di centrosinistra. Ma non si sono fatti vedere. Nessuno. Rifiutando di rispondere o almeno di dare spiegazioni sui numerosi disastri della Regione Lazio in questa dramamtica emergenza, a cominciare dalfugge dalle proprie responsabilità Tutti i consiglieri dell’opposizione membri dell’opposizione erano presenti, in attesa. Ossia Palozzi, Colosimo, Barillari, Ghera, Righini, Simeone, Corrotti, Marelli, Tripodi e Corrado, ma ...

BdeligioBruno : RT @SecolodItalia1: Ennesima fuga di Zingaretti e compagni sul giallo delle mascherine: non si presentano in commissione - TugnoliSandro : Presidente @nzingaretti Ma non ci aveva detto che era una fake news e che la situazione mascherine era risolta? Co… - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Ennesima fuga di Zingaretti e compagni sul giallo delle mascherine: non si presentano in commissione - SecolodItalia1 : Ennesima fuga di Zingaretti e compagni sul giallo delle mascherine: non si presentano in commissione… - donotdestroyme_ : -per l'ennesima volta la videocassetta, immaginando di essere lì. Quando cercavo una via di fuga, bastava mettere… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima fuga Ennesima fuga di Zingaretti e compagni sul giallo delle mascherine: non si presentano in... Secolo d'Italia L'ennesima cabina di regia per fermare la guerra Stato-Regioni

Vogliono fermare la guerra Stato-Regioni con l’ennesima cabina di regia al tempo del Coronavirus, che potrebbe fungere però da rattoppo con il rischio di esacerbare i toni ancora di più. Sabato o ...

VIDEO | Mario Ferri "Il Falco" sulla fuga in spiaggia: "Se tornassi indietro non lo rifarei"

pescaresi" e "Club Novanta". Il Falco ha risposto alle domande formulate dai vari partecipanti della videochat room in merito alla sua ennesima bravata compiuta qualche giorno fa sulla spiaggia della ...

Vogliono fermare la guerra Stato-Regioni con l’ennesima cabina di regia al tempo del Coronavirus, che potrebbe fungere però da rattoppo con il rischio di esacerbare i toni ancora di più. Sabato o ...pescaresi" e "Club Novanta". Il Falco ha risposto alle domande formulate dai vari partecipanti della videochat room in merito alla sua ennesima bravata compiuta qualche giorno fa sulla spiaggia della ...