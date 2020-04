Covid19, Consiglio provinciale on line: la Provincia di Salerno non si ferma (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con decreto del Presidente n. 58 del 10 aprile 2020, la Provincia di Salerno definisce i “Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale in videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18”. A far data dal 10 aprile 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, le sedute del Consiglio Provinciale di Salerno si svolgeranno esclusivamente secondo la modalità telematica in videoconferenza. “Non si arrestano le attività istituzionali della Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – nonostante la complessa fase di emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’intero Paese, rischiando, tra le altre cose, di paralizzare i lavori delle pubbliche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Con decreto del Presidente n. 58 del 10 aprile 2020, ladidefinisce i “Criteri per lo svolgimento delle sedute delin videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18”. A far data dal 10 aprile 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato daldei ministri il 31 gennaio 2020, le sedute deldisi svolgeranno esclusivamente secondo la modalità telematica in videoconferenza. “Non si arrestano le attività istituzionali delladi– dichiara il Presidente Michele Strianese – nonostante la complessa fase di emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’intero Paese, rischiando, tra le altre cose, di paralizzare i lavori delle pubbliche ...

Europarl_IT : 'La crisi può essere affrontata soltanto con una risposta europea condivisa. Oggi il Parlamento europeo si riunisce… - VoceDiStrada : Covid19. Consiglio provinciale on line, la Provincia di Salerno non si ferma - NprRugby : Il Consiglio FIR porta a due milioni di euro il fondo-Covid19 - Esticatzhi : Consiglio, se vi alzate di cattivo #umore non mettete su @RaiNews o @SkyTG24 dopo vi rimane solo il suicidio.… - AcsNewsUmbria : #CORONAVIRUS: “3 MILIONI DI EURO PER UN #OSPEDALE DA CAMPO DA 30 POSTI LETTO” - FORA (PATTO CIVICO) ANNUNCIA INTERR… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Consiglio Coronavirus Covid19: Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla scuola Quotidiano Piemontese Coronavirus, Bonaccini: "Basta litigi, penoso alimentare polemiche"

Siamo un Paese in competizione con un nemico esterno, il Coronavirus, non in competizione interna ... E così intendiamo continuare a fare, pronti a confrontarci con tutte le forze politiche in ...

Bending Spoons: la app «Immuni» e i numeri della società (che in un anno ha duplicato il fatturato)

Bending Spoons è la società milanese la cui app è stata scelta dal governo italiano per il supporto al contenimento dell’emergenza Covid-19, ovvero per il tracciamento dei contatti per ... ha ...

Siamo un Paese in competizione con un nemico esterno, il Coronavirus, non in competizione interna ... E così intendiamo continuare a fare, pronti a confrontarci con tutte le forze politiche in ...Bending Spoons è la società milanese la cui app è stata scelta dal governo italiano per il supporto al contenimento dell’emergenza Covid-19, ovvero per il tracciamento dei contatti per ... ha ...