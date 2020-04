Call of Duty: Warzone contiene un glitch che rende praticamente impossibile uccidere gli avversari (Di venerdì 17 aprile 2020) A quanto pare all'interno di Call of Duty: Warzone è presente un fastidioso glitch che sta rendendo impossibile l'esperienza del Battle Royale di Infinity Ward.Warzone non è nuovo a problemi, visti i suoi numerosi bug presenti dopo il suo lancio; tuttavia questo exploit sta mettendo a dura prova la pazienza dei giocatori che si trovano davanti a inarrestabili macchine di distruzione. Anche il comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare aveva avuto un problema simile a marzo, che consentiva alle squadre di uscire dalla mappa diventando così immuni ad ogni tipo di arma.Ora, lo stesso problema è arrivato anche all'interno di Warzone nella modalità Battle Royale. Questo glitch in pratica consente ai giocatori di camminare liberamente, sparando ai nemici da vicino, il tutto mentre sono completamente immuni al fuoco. Un utente su Reddit ha mostrato ... Leggi su eurogamer Scovato nuovo glitch in Call of Duty Warzone - avversari invincibili in battaglia

