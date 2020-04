Ufficiale | sospesi definitivamente i campionati giovanili | il comunicato ufficiale

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Adesso è anche. La Figc hala sospensione definitiva per tutte le competizioni che vedono protagonisti i settori, ad eccezione di Primavera 1, Primavera 2 e Berretti. “Il Presidente Federale delibera di sospenderelo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile e dei seguentie Torneiorganizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020: −Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C − Torneia carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO − Fase eliminatoria e fase finale Nazionale deiUnder 17 e Under 15 ...