Triboo sigla accordo quadro con Confindustria per mascherine

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –hato unconper la fornitura alle 150mila aziende associate ditre veli chirurgiche. Si tratta dichirurgiche di alta qualità certificate secondo la direttiva CEE 93/42 – (dispositivi medici) dall’ente di certificazione tedesco TUV. L’sottoscritto consentirà al Gruppo di sviluppare questa attività su scala nazionale per tutti gli associaticon tempi di consegna di 10/15 giorni grazie all’attività di supporto logistico fornita in loco dalla filiale di Shanghai e con il superamento di ogni problematica relativa all’importazione dei dispositivi. Per ogni ordine ricevuto dalle imprese aderenti,farà una donazione del 20% dell’ammontare a favore della Protezione Civile.