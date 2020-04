Silvio Berlusconi posta un tweet e poi lo cancella per riproporlo quasi uguale. Ecco cosa non andava nel primo (Di giovedì 16 aprile 2020) È in collegamento con il Parlamento europeo dalla villa della figlia Marina, in Provenza. E Silvio Berlusconi (o chi per lui) contemporaneamente twitta. Come fa notare però il sito Dagospia, c’è una stranezza. Un tweet viene cancellato e riproposto, con identico testo, pochi secondi dopo: “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito da remoto. Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio“. Questo il testo sia nel primo che nel secondo messaggio. Solo che nel primo messaggio si vedeva, dipinta su un quadro appeso sulla destra, una natica. Niente di osceno, va detto. Ma Berlusconi o i suoi social media manager hanno deciso che era “meglio di no”. Sto partecipando ai lavori ... Leggi su ilfattoquotidiano Silvia Toffanin non è l’unico amore | L’altra donna di Pier Silvio Berlusconi

