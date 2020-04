Severgnini dice che le critiche alla Lombardia sono frutto di «astio contro i primi della classe» (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel corso della trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber si stava facendo il punto, su cui del resto si discute da oltre un mese, sulla gestione dell’emergenza coronavirus, soprattutto in una regione come la Lombardia che, con i suoi 11mila morti, è tra le aree geografiche che al mondo sta pagando maggiormente il tributo al contagio e alla diffusione del virus. Beppe Severgnini, tuttavia, cerca di analizzare il perché di tutte le critiche che in questi ultimi giorni si stanno rivolgendo alla Lombardia. LEGGI ANCHE > Quanto piace a Salvini l’idea di Fontana di «chiuderla con le chiusure» il 4 maggio Beppe Severgnini e l’astio contro i primi della classe della Lombardia Jesoo pic.twitter.com/teGGxZQeod — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) April 15, 2020 «Sento qualche volta un astio e una crudeltà veramente eccessiva: ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel corsotrasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber si stava facendo il punto, su cui del resto si discute da oltre un mese, sulla gestione dell’emergenza coronavirus, soprattutto in una regione come lache, con i suoi 11mila morti, è tra le aree geografiche che al mondo sta pagando maggiormente il tributo al contagio ediffusione del virus. Beppe, tuttavia, cerca di analizzare il perché di tutte leche in questi ultimi giorni si stanno rivolgendo. LEGGI ANCHE > Quanto piace a Salvini l’idea di Fontana di «chiuderla con le chiusure» il 4 maggio Beppee l’classeJesoo pic.twitter.com/teGGxZQeod — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) April 15, 2020 «Sento qualche volta une una crudeltà veramente eccessiva: ...

MRZ1977 : RT @73antonio27: @taradri Che qui in Lombardia è tutto ok , siete voi che ci avete gufato. Tranquillo se lo dice severgnini siamo in una bo… - 73antonio27 : @taradri Che qui in Lombardia è tutto ok , siete voi che ci avete gufato. Tranquillo se lo dice severgnini siamo in una botte di ferro. ???????? - PeppeMontuori : Comunque la giri in Lombardia hanno fatto disastri. Con buona pace di Severgnini che dice che la ragione non lo merita #chilhavisto - Straccia2 : RT @evamarghe: Il Veneto si sta già preparando alla #Fase2 dice #severgnini per forza mica hanno Fontana e Gallera come la #Lombardia #otto… - evamarghe : Il Veneto si sta già preparando alla #Fase2 dice #severgnini per forza mica hanno Fontana e Gallera come la #Lombardia #ottoemezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Severgnini dice Severgnini dice che le critiche alla Lombardia sono frutto di «astio contro i primi della classe» Giornalettismo.com Antonio Padellaro a Beppe Severgnini: "Vogliamo dire ai parenti che le vittime sono solo dei numeri declinati dalla Protezione Civile?"

Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano) a Beppe Severgnini (Corriere della Sera): "Cosa diciamo ai parenti? Parliamo di migliaia di famiglie colpite negli affetti più cari e vogliamo dire loro che ...

Vacanze in Italia, un aiuto vero

Severgnini, buongiorno. Sono un piccolo imprenditore turistico ... e siamo arrivati a www.iorestoinitalia.org. Non vogliamo dire che adesso, con il dramma che stiamo affrontando, sia opportuno già ...

Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano) a Beppe Severgnini (Corriere della Sera): "Cosa diciamo ai parenti? Parliamo di migliaia di famiglie colpite negli affetti più cari e vogliamo dire loro che ...Severgnini, buongiorno. Sono un piccolo imprenditore turistico ... e siamo arrivati a www.iorestoinitalia.org. Non vogliamo dire che adesso, con il dramma che stiamo affrontando, sia opportuno già ...