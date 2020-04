Riceve 100 pizze d’asporto a casa: quello che succede è pazzesco (Di giovedì 16 aprile 2020) quello che è successo a quest’uomo è davvero assurdo e forse leggendo questa storia molti di voi penseranno che si tratti di un’invenzione. Tuttavia non è così: i fatti qui raccontati – sebbene assurdi e incomprensibili – sono accaduti davvero. Un avvocato tedesco infatti ha allertato le autorità dopo che nel suo appartamento adibito ad ufficio sono state inviate più di cento pizze d’asporto. quello che è successo in seguito è davvero pazzesco. Arriva la polizia: è tutta colpa della pizza L’avvocato tedesco era piuttosto stranito e alquanto scioccato quando nel suo studio sono arrivati più di cento cartoni contenenti pizza. Infatti l’uomo non aveva assolutamente ordinato nulla e ovviamente di certo non tutta quella pizza. Oltre al famoso cibo italiano, nei giorni successivi, ... Leggi su velvetgossip Il Tottenham cambia idea : i dipendenti riceveranno il 100% dello stipendio

Ultime Notizie dalla rete : Riceve 100 Riceve 100 pizze d’asporto a casa: quello che succede è pazzesco Velvet Gossip Garanzie 100% alle Pmi, risorse solo per 300-400mila imprese

Gualtieri: le erogazioni da lunedì. Moduli online, sito del Fondo in tilt. Deliberato un effetto leva molto basso (1 a 3): gran parte della platea rischia l’esclusione ...

