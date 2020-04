Rai, Paganini: "Non una sorpresa che Insigne si separi da Raiola. Su Tonali..." (Di giovedì 16 aprile 2020) Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La separazione di Insigne da Raiola lascia sorpresi. Leggi su tuttonapoli Rai - Paganini : "Contatti avviati con Raiola per Bonaventura! Piace anche Tonali"

Rai - Paganini : "Il Napoli vuole solo cash per Milik. Occhio a Icardi..." (Di giovedì 16 aprile 2020) Paolo, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato su Lorenzonel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La separazione didalascia sorpresi.

zazoomnews : Rai Paganini: Non una sorpresa che Insigne si separi da Raiola. Su Tonali... - #Paganini: #sorpresa #Insigne… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paganini (Rai): 'Juve e Real su Pogba, ma ci prova anche Marotta. E c'è una novità...' - TUTTOJUVE_COM : Paganini (Rai): 'Juve e Real su Pogba, ma ci prova anche Marotta. E c'è una novità...' - sscalcionapoli1 : Rai, Paganini: “Contatti avviati con Raiola per Bonaventura! Piace anche Tonali” - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli #bonaventura Rai, Paganini: “Napoli ha avviato contatti con Raiola per Bonaventur… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Paganini Paganini (Rai Sport): "Oggi novità importanti sul futuro di Icardi" DailyNews 24 Rai, Paganini: "Non una sorpresa che Insigne si separi da Raiola. Su Tonali..."

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La separazione di Insigne da Raiola lascia ...

Paganini: "ADL punta Immobile: coppia pazzesca in attacco? Lozano resta. Ultime su Tonali"

Il giornalista della RAI, Paolo Paganini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: "Ciro Immobile a Napoli? Con Lorenzo ...

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato su Lorenzo Insigne nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La separazione di Insigne da Raiola lascia ...Il giornalista della RAI, Paolo Paganini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: "Ciro Immobile a Napoli? Con Lorenzo ...