Programmi TV di stasera, giovedì 16 aprile 2020. Su Rai3 Roberto Benigni è «Il Mostro» (Di giovedì 16 aprile 2020) Roberto Benigni in Il Mostro Rai1, ore 21.40: DOC – Nelle tue Mani – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Ciro Visco del 2020, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro. Prodotta in Italia. Like: L’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che insieme dovranno superare per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo. Il giuramento di Ippocrate: Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e ... Leggi su davidemaggio Programmi TV di stasera 16 aprile : Doc – Nelle tue mani su Rai Uno - Pirati dei Caraibi su Canale 5

Stasera in TV 16 Aprile 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi

Stasera in tv 16 aprile 2020. Tutti i film ed i programmi tv (Di giovedì 16 aprile 2020)in IlRai1, ore 21.40: DOC – Nelle tue Mani – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Ciro Visco del, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro. Prodotta in Italia. Like: L’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che insieme dovranno superare per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo. Il giuramento di Ippocrate: Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e ...

Mania48Mania53 : RT @AntonioSocci1: Tutti i giorni ce lo ritroviamo in tv. Ora con giacche da domatore di pulci, ora da esperto di calcio e aspirante CT, or… - zazoomnews : Programmi TV di stasera 16 aprile: Doc – Nelle tue mani su Rai Uno Pirati dei Caraibi su Canale 5 - #Programmi… - GuglielmoAssisi : RT @AntonioSocci1: Tutti i giorni ce lo ritroviamo in tv. Ora con giacche da domatore di pulci, ora da esperto di calcio e aspirante CT, or… - bnotizie : Stasera in tv, programmi e film di mercoledì 15 aprile 2020: da Meraviglie a Jurassic Park, ecco cosa vedere… - sportface2016 : #Staseraintv, la programmazione serale sui canali di #SkySport -