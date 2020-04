Possiamo (permetterci di) perdere Schengen? (Di giovedì 16 aprile 2020) Più di metà della popolazione mondiale ha trascorso le feste di Pasqua chiusa in casa. Le nazioni - più di 100 - che hanno scelto la strada del lockdown (totale o su porzioni di territorio) hanno infatti tanti abitanti da superare quasi i 4 miliardi di perone: è stato calcolato che si parla di circa il 52% della popolazione del pianeta. Una realtà mai vista che non esprime solo numeri ma che indica anche la dimensione e l’impatto che il coronavirus ha avuto su scala globale. Per usare una espressione già nota: la più grande pandemia che ha coinvolto tutti i continenti.Solo il 18 marzo scorso erano 500 milioni le persone “bloccate”, oggi (15 aprile) sono già più di 4 miliardi e 60 milioni, mentre su 100 Paesi coinvolti, in 53 di questi il contenimento è un obbligo.L’Europa è il solo ... Leggi su huffingtonpost Calciomercato Cagliari - Giulini : “non possiamo permetterci Nainggolan”

Coronavirus : Savino (Fi) - ‘non possiamo più permetterci Stato così burocratico’

"Non possiamo permetterci che esploda l'epidemia" - dice Santelli (Di giovedì 16 aprile 2020) Più di metà della popolazione mondiale ha trascorso le feste di Pasqua chiusa in casa. Le nazioni - più di 100 - che hanno scelto la strada del lockdown (totale o su porzioni di territorio) hanno infatti tanti abitanti da superare quasi i 4 miliardi di perone: è stato calcolato che si parla di circa il 52% della popolazione del pianeta. Una realtà mai vista che non esprime solo numeri ma che indica anche la dimensione e l’impatto che il coronavirus ha avuto su scala globale. Per usare una espressione già nota: la più grande pandemia che ha coinvolto tutti i continenti.Solo il 18 marzo scorso erano 500 milioni le persone “bloccate”, oggi (15 aprile) sono già più di 4 miliardi e 60 milioni, mentre su 100 Paesi coinvolti, in 53 di questi il contenimento è un obbligo.L’Europa è il solo ...

paolocastiglio7 : RT @HuffPostItalia: Possiamo (permetterci di) perdere Schengen? - Annibal64674556 : @msgelmini Carissima on. ripartire solo quando siamo certi di non riaffondare. Spingere per una riapertura comprome… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Possiamo (permetterci di) perdere Schengen? - HuffPostItalia : Possiamo (permetterci di) perdere Schengen? - Giancar70336148 : RT @carlakak: @ElioLannutti Elio attenzione!!! Stanno uscendo articoli preoccupanti ; Rep e FQ, non possiamo permetterci una TAV2 ed il pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo permetterci Articolo Uno: "Non possiamo permetterci una seconda ondata epidemica in coincidenza con l'estate" Ravennawebtv.it Coronavirus, 4520 positivi. Verso la fase 2, Toti: «Task force e test per ripartire»

«Abbiamo incontrato le categorie economiche per cominiciare un primo e ampio confronto su tutte le misure che saranno necessarie da attuare nella cosiddetta fase due, quella che si aprirà, con ogni ...

Possiamo (permetterci di) perdere Schengen?

Possiamo permettercelo? Possiamo permetterci che questo spazio (libero e uniforme per mercato, persone, servizi) sia spezzettato e non trovi una strada comune per coordinare riaperture, ripartenza e ...

«Abbiamo incontrato le categorie economiche per cominiciare un primo e ampio confronto su tutte le misure che saranno necessarie da attuare nella cosiddetta fase due, quella che si aprirà, con ogni ...Possiamo permettercelo? Possiamo permetterci che questo spazio (libero e uniforme per mercato, persone, servizi) sia spezzettato e non trovi una strada comune per coordinare riaperture, ripartenza e ...