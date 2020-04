Omaggio a Luis Sepulveda, “La gabbianella e il gatto” va in onda in tv il 17 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Lutto per la morte dello scrittore cileno a causa del coronavirus. Mediaset gli rende Omaggio con la messa in onda, venerdì 17 aprile alle 16.20 su Italia 1, de La gabbianella e il gatto. Il film d'animazione di Enzo D'Alò è tratto dal libro Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Leggi su fanpage In tv torna "La gabbianella e il gatto" in omaggio a Luis Sepúlveda (Di giovedì 16 aprile 2020) Lutto per la morte dello scrittore cileno a causa del coronavirus. Mediaset gli rendecon la messa in, venerdì 17alle 16.20 su Italia 1, de Lae il gatto. Il film d'animazione di Enzo D'Alò è tratto dal libro Storia di unae del gatto che le insegnò a volare.

Raiofficialnews : 'Sono uno scrittore perché non so fare altro che raccontare storie”. L’omaggio di @raicinque a Luis #Sepulveda ?… - ilperiodo : L'omaggio di Rai5 a Luis Sepulveda. Ritratto di uno scrittore del sud del mondo - CarmeloMontana2 : RT @__lagazzaladra: - anche se io non posso più volerai tu - omaggio a Luis Sepùlveda - __lagazzaladra : - anche se io non posso più volerai tu - omaggio a Luis Sepùlveda -