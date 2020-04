Notifica multe e atti giudiziari: compiuta giacenza solo dal 30 aprile 2020 (Di giovedì 16 aprile 2020) di Lucia Izzo - Per quanto riguarda la Notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e delle multe per violazione del Codice della Strada, la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizierà a decorrere dal 30 aprile 2020. Nello stesso periodo saranno sospesi anche i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate a/r inviate nel periodo di emergenza siano sospesi. Lo prevede quanto stabilito dal maxiemendamento approvato al Senato in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, ora alla Camera dei deputati per la seconda lettura. Disposizioni per la consegna postaleNotifica a mezzo posta di atti giudiziariSospensione della compiuta giacenzaDisposizioni per la consegna postaleTorna suIn dettaglio, l'art. 108 del D.L. 18/2020 ha introdotto disposizio... Leggi su studiocataldi Notifica multe Coronavirus : cosa cambia col decreto d’emergenza? (Di giovedì 16 aprile 2020) di Lucia Izzo - Per quanto riguarda lazione a mezzo posta die delleper violazione del Codice della Strada, lapresso gli uffici postali inizierà a decorrere dal 30. Nello stesso periodo saranno sospesi anche i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate a/r inviate nel periodo di emergenza siano sospesi. Lo prevede quanto stabilito dal maxiemendamento approvato al Senato in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, ora alla Camera dei deputati per la seconda lettura. Disposizioni per la consegna postalea mezzo posta diSospensione dellaDisposizioni per la consegna postaleTorna suIn dettaglio, l'art. 108 del D.L. 18/ha introdotto disposizio...

StudioCataldi : Notifica multe e atti giudiziari: compiuta giacenza solo dal 30 aprile 2020: di Lucia Izzo… - peppesantagata : RT @AvvBiancoNero: buongiorno @sole24ore nella guida norme e tributi c’è un errore in quanto non viene spiegato che i termini per il pagame… -

Ultime Notizie dalla rete : Notifica multe Notifica multe e cartelle: come cambia con il Coronavirus SicurAUTO.it Coronavirus – Multe, cosa cambia dopo la proroga del lockdown

L’estensione del cosiddetto lockdown al 3 maggio decisa dal governo con il Dpcm del 10 aprile scorso, combinata con i provvedimenti precedenti, in particolare con il decreto Cura Italia del 17 marzo, ...

Multa per divieto di sosta: è nulla se il vigile non la fa a tutti?

In ogni caso, è anche vero che, sotto un profilo di opportunità, le multe per divieto di sosta sono anche quelle che non conviene quasi mai contestare: l’importo, con la riduzione del 30% se pagata ...

L’estensione del cosiddetto lockdown al 3 maggio decisa dal governo con il Dpcm del 10 aprile scorso, combinata con i provvedimenti precedenti, in particolare con il decreto Cura Italia del 17 marzo, ...In ogni caso, è anche vero che, sotto un profilo di opportunità, le multe per divieto di sosta sono anche quelle che non conviene quasi mai contestare: l’importo, con la riduzione del 30% se pagata ...