Milano | sequestrate 20 000 mascherine prive di certificazione CE destinate alla vendita

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, dove i cittadini sono obbligati a indossare le, o a coprirsi il volto e il naso con un indumento, qualora dovessero uscire di casa per motivi validi, la polizia diha sequestrato 20milaa un uomo che le vendeva privatamente ad altri cittadini.

La Giunta regionale della Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 56 milioni di euro per le attività ... Quattrocentomila mascherine importate illecitamente per essere vendute in tutta Italia sono ...Milano, 16 apr. (askanews) – I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato Centro hanno intercettato a Milano un carico di 20mila mascherine chirurgiche prive di certificazione. Lo ha ...