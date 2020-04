mario_mandanici : @Rididori Dorina, non sono Lombardo ma amo tantissimo Milano... ..ho la tua stessa rabbia... .ma cambierà ved… - Gio59311411 : Il mio paese ora è famoso grazie a Mario Lombardo #chilhavisto - mario_bontempo : RT @ricpuglisi: Io mi sento pavese, lombardo, italiano ed europeo, e pure essere umano in generale. Ah, mio nonno era catanese. - mario_praga : RT @Gianni_Pisa: Giusto x far sapere come funziona nella #lega?????? - mario_manni : @ennio30264481 @matteosalvinimi Così parlò il generale cluster, quello del modello lombardo -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Lombardo Mario Lombardo scomparso da Chieti/ Fratello lo cerca dal 2017, l’ultimo “rifugio” Il Sussidiario.net Coronavirus, asta Blindarte: 14.400 € per il ritratto di Ascierto fatto da Jorit. Il ricavato al Pascale e alla Lombardia

è destinato all’ospedale Pascale di Napoli e alla Lombardia. “Sono contento che ad aggiudicarsi l’opera, dando un contributo concreto alla lotta di medici, infermieri e personale sanitario contro il ...

Mario Lombardo scomparso da Chieti/ Fratello lo cerca dal 2017, l’ultimo “rifugio”

Risale a sabato 4 aprile l’ultimo avvistamento certo di Mario Lombardo. Mario è un uomo in continuo movimento, molto noto tra le colline abruzzesi per via della sua capacità di macinare decine e ...

è destinato all’ospedale Pascale di Napoli e alla Lombardia. “Sono contento che ad aggiudicarsi l’opera, dando un contributo concreto alla lotta di medici, infermieri e personale sanitario contro il ...Risale a sabato 4 aprile l’ultimo avvistamento certo di Mario Lombardo. Mario è un uomo in continuo movimento, molto noto tra le colline abruzzesi per via della sua capacità di macinare decine e ...