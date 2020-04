Mara Venier: “Non dormo con Nicola Carraro, tra noi niente coccole e metro di distanza” (Di giovedì 16 aprile 2020) La conduttrice svela come trascorre la quarantena insieme al marito Nicola Carraro. A causa del lavoro regolare a Domenica In e dei problemi di salute di lui, la Venier prende ogni precauzione possibile, dall'assenza di contatti diretti con il coniuge alla doccia immediata ogni volta che rientra dagli studi. Leggi su fanpage Mara Venier e il marito in quarantena : niente coccole e letti separati

Mara Venier prima di Domenica In : "Mi è crollato il mondo addosso" (Di giovedì 16 aprile 2020)

