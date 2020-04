La gaffe di Fontana che vuole investire di più nella… finanza (Di giovedì 16 aprile 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana deve essere molto stanco. Oggi durante l’intervento al Consiglio della Regione Lombardia, discutendo di cosa ha insegnato all’ente la gestione dell’emergenza Coronavirus, ha fatto infatti una piccola gaffe. La gaffe di Fontana che vuole investire di più nella… finanza “E poi io credo che la seconda considerazione da svolgere come una delle lezioni che dobbiamo apprendere da questo tragico evento è che noi dobbiamo investire di più nella finanza… ehhh nella finanza? Scusate, nella sanità. Non possiamo più accettare che tagli continui vengano portati agli investimenti in campo sanitario. Noi dobbiamo intervenire per ottenere maggiore disponibilità”, ha detto Fontana. Ma a parte la gaffe, è quello che dice il presidente della Regione Lombardia a ... Leggi su nextquotidiano Nel nome di Marco Travaglio spara su Lombardia e Fontana? Clamorosa gaffe di Selvaggia Lucarelli : cosa le esce di bocca (Di giovedì 16 aprile 2020) Il governatore della Lombardia Attiliodeve essere molto stanco. Oggi durante l’intervento al Consiglio della Regione Lombardia, discutendo di cosa ha insegnato all’ente la gestione dell’emergenza Coronavirus, ha fatto infatti una piccola. Ladichedi più nella…“E poi io credo che la seconda considerazione da svolgere come una delle lezioni che dobbiamo apprendere da questo tragico evento è che noi dobbiamodi più nella… ehhh nella? Scusate, nella sanità. Non possiamo più accettare che tagli continui vengano portati agli investimenti in campo sanitario. Noi dobbiamo intervenire per ottenere maggiore disponibilità”, ha detto. Ma a parte la, è quello che dice il presidente della Regione Lombardia a ...

Noovyis : (La gaffe di Fontana che vuole investire di più nella… finanza) Playhitmusic - - neXtquotidiano : La gaffe di Fontana che vuole investire di più nella... finanza Per Fontana dire 'investire di più nella sanità' è… - FilippoRe : RT @Ivanino16: Selvaggia Lucarelli come Marco Travaglio? Attacca Lombardia e Fontana, la gaffe: sbaglia nome - genovesergio76 : La gaffe di Fontana: «Dobbiamo investire di più sulla finanza... cioè no, sulla salute» - GCagnino : Coronavirus, la gaffe di Fontana: 'Dobbiamo investire di più nella finanza' -

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Fontana Coronavirus, la gaffe di Fontana: "Dobbiamo investire di più nella finanza" LaPresse La gaffe di Fontana che vuole investire di più nella… finanza

Non possiamo più accettare che tagli continui vengano portati agli investimenti in campo sanitario. Noi dobbiamo intervenire per ottenere maggiore disponibilità”, ha detto Fontana. Ma a parte la gaffe ...

Napoli, la giornalista di Rai 3 rammaricata: “Siamo sfortunati, si stanno comportando bene”

E pure al Tg1, che ha lanciato una Napoli più ampia: via Toledo, Mergellina, il Maschio Angioino, la fontana del Sebeto a largo Sermoneta. Niente antichi rioni mercatali, niente vicoli popolari, ...

Non possiamo più accettare che tagli continui vengano portati agli investimenti in campo sanitario. Noi dobbiamo intervenire per ottenere maggiore disponibilità”, ha detto Fontana. Ma a parte la gaffe ...E pure al Tg1, che ha lanciato una Napoli più ampia: via Toledo, Mergellina, il Maschio Angioino, la fontana del Sebeto a largo Sermoneta. Niente antichi rioni mercatali, niente vicoli popolari, ...