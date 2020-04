iPhone SE 2020 ufficiale | processore e fotocamera da top gamma a un prezzo da fascia media

(Di giovedì 16 aprile 2020)SE. Dopo mesi di indiscrezioni, Apple ha alzato il sipario sul successore dello smartphone annunciato nel 2016, anche se a causa dell’attuale pandemia tutto è avvenuto sobriamente, tramite un semplice comunicato stampa. Il colosso di Cupertino ha comunque gettato nell’affollata mischia dellaun dispositivo particolarmente allettante, che mescola sapientemente uno dei suoi design più amati, quello dell’8, con il potentedella generazione attuale e il valido comparto fotografico dell’Xr, il tutto offerto a unconcorrenziale, che parte da 449 euro: un mix che non dovrebbe mancare di riscuotere grande successo. Cuore del nuovoSE è ilA13 Bionic, lo stesso utilizzato per gli11 attuali e quindi in grado, almeno sulla carta di assicurare le ...

