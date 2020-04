Il compleanno di Benedetto XVI: Ratzinger prega per i malati (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesco Boezi Joseph Ratzinger compie oggi 93 anni. Il papa emerito costretto all'isolamento al Mater Ecclesiae, dove sta pregando per le persone colpite dal Covid-19 Il papa emerito Joseph Ratzinger compie oggi 93 anni. L'ex pontefice si trova all'interno del monastero Mater Eccleasie, in Vaticano, dove oggi Benedetto XVI festeggia il suo compleanno. La pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19, però, ha costretto il teologo tedesco a rinunciare alla tradizione: in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, non sono previste udienze e visite. Qualche canto bavarese, a dire il vero, è stato intonato. Ma le contromisure adottate all'interno delle mura leonine sono quelle disposte pure dalle autorità civili, con tanto di distanziamento sociale. Il papa emerito non potrà dunque passare questa giornata in compagnia di alcuni dei suoi cari. ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesco Boezi Josephcompie oggi 93 anni. Il papa emerito costretto all'isolamento al Mater Ecclesiae, dove stando per le persone colpite dal Covid-19 Il papa emerito Josephcompie oggi 93 anni. L'ex pontefice si trova all'interno del monastero Mater Eccleasie, in Vaticano, dove oggiXVI festeggia il suo. La pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19, però, ha costretto il teologo tedesco a rinunciare alla tradizione: in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, non sono previste udienze e visite. Qualche canto bavarese, a dire il vero, è stato intonato. Ma le contromisure adottate all'interno delle mura leonine sono quelle disposte pure dalle autorità civili, con tanto di distanziamento sociale. Il papa emerito non potrà dunque passare questa giornata in compagnia di alcuni dei suoi cari. ...

