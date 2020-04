GRANDINE COLOSSALE | una giornata da ricordare | ma è l' inizio

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Primavera sta entrando nel vivo ma mentre marzo mantiene spesso caratteristiche meteo climatiche non dissimili da quelle invernali, aprile; capace di mostrarci sbalzi termici incredibili. Lo sanno bene negli Stati Uniti, soprattutto nella zona delle cosiddette "Gran Pianure" dove lo scontro tra le masse d'aria fredda provenienti dal Canada e le prime ondate di caldo provenienti dai Caraibi, scatenano lo sviluppo delle supercelle temporalesche. Ha preso ufficialmente il via la stagione della, che per alcuni Stati americani; realmente una stagione devastante. Volete un esempio: ladi Pasqua. Una Pasqua che in Texas verrà ricordata a lungo, soprattutto nella cittadina di Del Rio e dintorni, dove; cadutaenorme. Alcuni chicchi, se tali li si può considerare, hanno raggiunto le dimensioni di una palla da ...

Ultime Notizie dalla rete : GRANDINE COLOSSALE

Meteo Giornale

