Fra Russia e Ucraina esplode la guerra delle spie

(Di giovedì 16 aprile 2020) I rapporti fraedcontinuano ad essere caratterizzati da scontri e tensione, e neanche l’arrivo del Covid-19 nei due paesi ha placato la conflittualità. Nei giorni scorsi, in entrambi i paesi, sono stati eseguiti degli arresti nei confronti di presunteal servizio del rivale. Sullo sfondo di queste schermaglie, però, sta avvenendo un importante scambio di prigionieri fra Kyev e le forze del Donbass. Gli arresti Crimea, 15 aprile. L’agenzia per la sicurezza interna, FSB, annuncia lo smantellamento di una rete spionistica al servizio di Kyev, impegnata in attività “terroristiche e di sabotaggio” e nel corso dell’operazione vengono arrestate due persone: una soldatessa russa, accusata di aver divulgato segreti di stato fra il 2017 ed il 2018, e un cittadino ucraino, ritenuto una spia. La prima è stata ...

GPeruz : RT @Faust89823700: 16 Aprile 1856 - A Parigi, al termine della Guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Un… - clabianchicla : @giudiiiiiiiii X quanto sia quasi tutto vero ricorda anche che: Prima notizia in Italia di polmonite in Cina: 31.12… - PicoPaperopoli : ?? #16Aprile 1856 – A Parigi, al termine della guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Ing… - FarooqA14751911 : RT @Faust89823700: 16 Aprile 1856 - A Parigi, al termine della Guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Un… - lidiabonifati : RT @lospiegone: ???? ???? Tra 2019 e 2020, l’Abcasia si è trovata al centro di un grave stallo politico, risoltosi con la ripetizione delle el… -

Ultime Notizie dalla rete : Fra Russia

Fra quanti sono stati contagiati, 7.339 si curano in casa ed altri 2.624 sono guariti ... 8.393,18 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,19% a 2.783,82 punti. 06:55 - La Russia è sempre più ...La denigratoria campagna politica avviata in questo senso dai Giovani comunisti equivale a non riconoscere gli sforzi immagini che uomini e donne stanno facendo per noi tutti. Vien poi da chiedersi qu ...