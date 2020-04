Cristiano Lucarelli a Fanpage it | “Il calcio deve ripartire O si rischia o si muore di

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020), allenatore del Catania, ha parlato in esclusiva a.it della situazione delin Italia, tra stop forzato e possibilità di ripartenza: "Ilricominciare. Non possiamo pensare di stare immobili per mesi, perché per alcuni giocatori dallo stipendio normale il problema potrebbe essere quello di mettere in tavola un piatto di pasta".