Covid-19 Lazio: sempre più i guariti, calano anche i casi di positività, trend al 2,8% (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel pomeriggio ha avuto luogo la quotidiana video-conferenza della Taske Force Covid-19 del Lazio, che vede uniti la Regione Lazio, nella persona dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato, i direttori generali delle Asl, le Aziende ospedaliere e Policlinici universitari, e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Sono 148 i casi di positività , il trend è al 2,8%” Come ha infornato l’assessore regionale, “Oggi registriamo un dato di 148 casi di positività e un trend al 2,8%. E’ stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”. “La situazione a Rocca di Papa e l’Asl Roma 6” Poi, ... Leggi su italiasera C'è una correlazione tra Covid e cambiamenti climatici? Invito a non semplificare

Piemonte - mail di segnalazione di pazienti covid sparite : centinaia di malati di cui non c’è traccia

Piemonte - mail di segnalazione di pazienti covid sparite : centinaia di malati di cui non c’è traccia (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel pomeriggio ha avuto luogo la quotidiana video-conferenza della Taske Force-19 del, che vede uniti la Regione, nella persona dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato, i direttori generali delle Asl, le Aziende ospedaliere e Policlinici universitari, e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Sono 148 idi positività , ilè al 2,8%” Come ha infornato l’assessore regionale, “Oggi registriamo un dato di 148di positività e unal 2,8%. E’ stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”. “La situazione a Rocca di Papa e l’Asl Roma 6” Poi, ...

nzingaretti : Al Magazzino Covid-Protezione Civile Lazio per ringraziare volontarie e volontari che garantiscono l’approvvigionam… - RegioneLazio : Si è conclusa la videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Az… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - Val88s : RT @chilhavistorai3: Regione Lazio: “Direttore sanitario San Raffaele #RoccadiPapa non ha titolo di specializzazione”. “Già sostituito. Dif… - italiaserait : Covid-19 Lazio: sempre più i guariti, calano anche i casi di positività, trend al 2,8% -