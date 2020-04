Coronavirus, Regno Unito: aumenta il lockdown di altre 3 settimane (Di giovedì 16 aprile 2020) La pandemia di Coronavirus continua a mietere vittime e a macinare contagi nel Regno Unito; per tale ragione è stato disposto un lockdown di altre 3 settimane in tutte le nazioni. Mentre dall’altra parte del mondo si accendono e infervoriscono le proteste contro le misure anti contagio da Coronavirus, giunge la notizia di un lockdown … L'articolo Coronavirus, Regno Unito: aumenta il lockdown di altre 3 settimane proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - superati i 100.000 casi nel Regno Unito : lockdown per altre 3 settimane

Coronavirus - nel Regno Unito esteso il lockdown per altre 3 settimane

Coronavirus - numeri ancora drammatici nel Regno Unito : 861 decessi in 24h (Di giovedì 16 aprile 2020) La pandemia dicontinua a mietere vittime e a macinare contagi nel; per tale ragione è stato disposto undiin tutte le nazioni. Mentre dall’altra parte del mondo si accendono e infervoriscono le proteste contro le misure anti contagio da, giunge la notizia di un… L'articoloildiproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 90.000 morti in #Europa. Altre tre settimane di #lockdown nel Regno Unito #ANSA - bnotizie : Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Regno Unito, altre 3 settimane di lockdown. Bce riduce coperture rischi merc… - AMBIENTEeSPORT : CORONAVIRUS E DECESSI IN EUROPA Questa statistica considera la popolazione totale di ogni Stato al 2019 e il numer… - raveragiuliano : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 90.000 morti in #Europa. Altre tre settimane di #lockdown nel Regno Unito #ANSA - de_plazza : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 90.000 morti in #Europa. Altre tre settimane di #lockdown nel Regno Unito #ANSA -