Coronavirus, organizza grigliata sul tetto e poi prende un agente per farsi pagare le interviste: “Con me non potete parlare, ho i diritti d’immagine” (Di giovedì 16 aprile 2020) organizza la grigliata sui tetti di Palermo in barba al Coronavirus e poi si dota di un agente per tutelare la sua immagine e rilasciare interviste. Lo hanno scoperto Giuseppe Cruciani e David Parenzo nell’ultima puntata de La zanzara. I due sono riusciti a raggiungere telefonicamente Giuseppe Spagnolo, l’uomo che domenica 10 aprile, il giorno di Pasqua, ha organizzato e filmato il barbecue con gli amici, sul tetto del palazzo dove vive allo Sperone di Palermo, con tanto di retata e multa della polizia. Spagnolo ha subito glissato: “Con me da oggi non si può più parlare. Se volete vi do un numero. Ho dato i miei diritti di immagine e non posso parlare più con nessuno. Ho un agente”. Cruciani, lesto, non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione e ha raggiunto l’agente del signor Spagnolo: “Sì, è un nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Trump sospende i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità

