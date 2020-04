Coronavirus, 89enne si suicida perchè non può andare a curare la vigna: “è omicidio di Stato” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ennesima morte indiretta per il Coronavirus: è successo in Calabria, a Cirò Marina, dove un anziano si è tolto la vita con un colpo di pistola nella mattinata di martedì 14 Aprile. Si sentiva costretto agli arresti domiciliari senza aver commesso alcun reato per il lockdown imposto dal Governo l’89enne non sopportava di non poter andare in campagna, nella sua vigna, a curare le proprie piante. L’uomo chiedeva con insistenza al figlio di accompagnarlo nel vigneto, ma il figlio gli ha spiegato le motivazioni del divieto di uscire di casa illustrandogli l’impossibilità di muoversi in base alle direttive delle autorità. Dopo oltre 45 giorni, l’89enne non ha retto la sofferenza per la mancanza del rapporto con la sua terra, quella terra che più volte abbiamo denunciato essere abbandonata e incolta con conseguenti ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 30 positivi in casa di riposo in Sardegna - morta 89enne

Coronavirus in Calabria, 89enne si suicida a Cirò Marina: non poteva andare in campagna

Coronavirus in Calabria, è tragedia a Cirò Marina: un anziano di 89 anni si è sparato alla testa perché bloccato in casa senza patente non poteva recarsi in campagna Quando la depressione prende il ...

