Coronavirus, 2.072 guariti in un giorno. Oms: “Un contagiato su 13 è un operatore sanitario” (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di giovedì 16 aprile 2020. Trend stabile, record di tamponi nelle ultime 24 ore. ROMA – Coronavirus, il bilancio di giovedì 16 aprile 2020. Ritorna il consueto appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile sull’aggiornamento dei numeri del Coronavirus. La percentuale dei contagi sale leggermente trascinata, però, dall’aumento dei guariti. Restano stabili gli attualmente positivi e i decessi. Coronavirus, il bilancio di 16 aprile 2020 3.786 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero molto più alto rispetto a mercoledì quando ci si era fermati a 2.667 con una crescita percentuale dell’1,6%. In questo giovedì si è tornati a 2,3% anche se l’aumento è dovuto principalmente alla crescita dei guariti che sono stati 2.072 rispetto ai 962 del ... Leggi su newsmondo Coronavirus - bollettino Protezione Civile 16 aprile : “525 morti - 2072 guariti”

Coronavirus Germania : 3.194 morti - 130.072 casi/ Domani il via al lockdown?

Coronavirus - in Italia 53.578 contagi - 4.821 più di ieri. I morti sono 4.825 - oggi 793. I guariti sono 6.072 (Di giovedì 16 aprile 2020), il bilancio di giovedì 16 aprile 2020. Trend stabile, record di tamponi nelle ultime 24 ore. ROMA –, il bilancio di giovedì 16 aprile 2020. Ritorna il consueto appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile sull’aggiornamento dei numeri del. La percentuale dei contagi sale leggermente trascinata, però, dall’aumento dei. Restano stabili gli attualmente positivi e i decessi., il bilancio di 16 aprile 2020 3.786 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero molto più alto rispetto a mercoledì quando ci si era fermati a 2.667 con una crescita percentuale dell’1,6%. In questo giovedì si è tornati a 2,3% anche se l’aumento è dovuto principalmente alla crescita deiche sono stati 2.072 rispetto ai 962 del ...

rtl1025 : ?? Sono 40.164 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 2.072 in più di ieri. 106.607 è il numero di contagiati… - NewsMondo1 : Coronavirus, 2.072 guariti in un giorno. Oms: “Un contagiato su 13 è un operatore sanitario” - CleideFurlani : RT @GiaPettinelli: #Coronavirus: #protezionecivile sono 106.607 i malati in Italia (+1.189). Ieri l'aumento era stato di 1.127. Sono 40.164… - stefano_6000 : RT @rtl1025: ?? Sono 40.164 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 2.072 in più di ieri. 106.607 è il numero di contagiati, con un in… - chilhavistorai3 : #coronavirus: Sono 525 i nuovi decessi (ieri 578). Positivi totali 106.607 (+1.189, ieri +1.127) di cui 2.936 (ieri… -