Benitez compie 60 anni | quando disse a Gianni Mura | “Il calcio è una bugia”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Rafa60. Repubblica celebra “un maestro di, uno da ricordare e da mettere lì, fra i più incisivi tecnici degli ultimi 20”, ripubblicando la bellissima intervista che gli fece Ginel 2013,era allenatore del Napoli. Quella in cui esordì dicendo che “ilè una bugia”. E che non esiste sincerità tra i colleghi: “Se, faccio un esempio, mi trovo con Ancelotti, so che del Real non mi dirà tutto né io del Napoli. Su tutte le altre squadre potremmo permetterci di essere sinceri”. Perché il“è anche discrezione”. Fa una certa impressione rileggere a distanza di 7del suo Napoli “liquido”, quella varietà di moduli elastici che non riuscirà ad imporre nemmeno Carlo Ancelotti.racconta che ...

Rafa Benitez sta attualmente allenando in Cina, al Dalian Yifang. Oggi, 16 aprile, compie 60 anni un allenatore che ha saputo vincere almeno un trofeo in cinque club sparsi in tre Paesi europei. Dopo ...Rafa Benitez parlava così al suo arrivo in azzurro nell'estate del 2013 ... Mi piacerebbe dare il mio piccolo contributo per far conoscere al mondo la vera immagine di Napoli". Oggi il tecnico ...