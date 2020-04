Beautiful | attrici struccate in quarantena | il VIDEO è virale

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo 33 anni, anche la soap opera più longeva della televisione mondiale ha risposto alla diffusione del Covid-19 con la sua momentanea sospensione. Per la prima volta il cast di ‘’ è ritornato nelle proprie case, lasciando i loro personaggi sospesi nel tempo. Per gli appassionati e i fan legati alla soap opera dalla prima puntata, è stato indubbiamente un vero colpo da accusare; un’abitudine che non rientrava assolutamente in una qualsiasi quotidianità. Ma anche se il set è rimasto vuoto, gli attori non hanno abbandonano il loro pubblico. In molti si sono dedicati ai social e ai profili ufficiali salutando spesso i loro fan. La più attiva sembra esser Jacqueline Wood, ovvero Steffy Forrester. Esplorando la bacheca Instagram dell’attrice non è difficile trovaree scatti fotografici accattivanti ...