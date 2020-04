Wanda Nara mostra la sua villa e incassa le critiche. Costanzo: "Essere ricchi non è una colpa" - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Marco Gentile Wanda Nara ha voluto mostrare ai suoi follower la sua dimora sul lago di Como incassando così complimenti e critiche. Maurizio Costanzo dalla sua parte Wanda Nara sta vivendo il suo periodo di isolamento nella sua lussuosa casa sul lago di Como in compagnia del marito Mauro Icardi, dei tre figli maschi avuti dall'ex compagno Maxi Lopez, Constantino, Valentino e Benedicto, delle sue due figlie femmine, Francesca e Isabella, avute con l'ex attaccante dell'Inter oggi in forza al Psg più il suocero. La sexy procuratrice argentina è sempre sulla bocca di tutti, in positivo e in negativo, visto che è un personaggio che nel bene e nel male ama sempre e comunque esporsi. La moglie di Icardi ha un grande feeling sui social network con oltre 6,4 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video ... Leggi su ilgiornale Wanda Nara - lo sgambetto del padre : “Mi vergogno di lei”

Wanda Nara - il padre si sposa e non la invita : è una figlia ingrata - mi vergogno

GF Vip - Costanzo difende Wanda Nara : “Essere milionari non è una colpa” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Marco Gentileha volutore ai suoi follower la sua dimora sul lago di Comondo così complimenti e. Mauriziodalla sua partesta vivendo il suo periodo di isolamento nella sua lussuosa casa sul lago di Como in compagnia del marito Mauro Icardi, dei tre figli maschi avuti dall'ex compagno Maxi Lopez, Constantino, Valentino e Benedicto, delle sue due figlie femmine, Francesca e Isabella, avute con l'ex attaccante dell'Inter oggi in forza al Psg più il suocero. La sexy procuratrice argentina è sempre sulla bocca di tutti, in positivo e in negativo, visto che è un personaggio che nel bene e nel male ama sempre e comunque esporsi. La moglie di Icardi ha un grande feeling sui social network con oltre 6,4 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video ...

LinoCinelli : @GF_diretta Elia doveva essere squalificata Wanda Nara opinionista inutile Signorini troppo protettiva verso Antonella Elia - KontroKulturaa : Wanda Nara, il padre si sposa e non la invita: è una figlia ingrata, mi vergogno - - ChryTheking : RT @MSv212: ci siamo tolti dai coglioni WANDA NARA viverei anche 3 volte corona virus solo per questo - covid19_alerts : RT @MSv212: ci siamo tolti dai coglioni WANDA NARA viverei anche 3 volte corona virus solo per questo -