Sossio Aruta sbotta su Instagram | Sei un fenomeno da 4 soldi

Leggi su blogo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Volano parole grosse tra, uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP 2o2o, ed un qualcuno che ha criticato l'ex cavaliere di Uomini e Donne con parole di una certa durezza sino a toccare la sfera privata e quindi Ursula Bennardo, compagna di.Lo sappiamo, colui che ha avuto i rapporti più burrascosi conall'interno della casa è stato sicuramente Antonio Zequila. In questo caso però l'attore non c'entrerebbe nulla giacché quel 'qualcuno' risponderebbe al nome di Luca Zocchi (fidanzato di Fernanda Lessa) che ha criticato aspramente l'ex gieffino in alcunestories: Mi state mandando tanti video di 'Zonzo' e Ursula in cui parlano di visibilità. La visibilità sinceramente da una coppia che si è messa insieme al Trono Over (capiamoci il livello di quel programma) che si è cornificata a Temptation ...