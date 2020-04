Sandra Mondaini e Raimondo Vianello | Ecco cosa fanno oggi i loro figli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sandra e Raimondo: bastano questi due nomi propri per indicare l’appellativo di “coppia”, “innamorati”, “moglie e marito”. I due storici di Casa Vianello, non hanno avuto figli biologici ma tutti sanno che avevo adottato due bambini filippini. Che fine hanno fatto? Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, genitori adottivi Per omaggiare la storica coppia della TV, … L'articolo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello Ecco cosa fanno oggi i loro figli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Casa Vianello : Raimondo e Sandra Mondaini/ Anticipazioni : chi russa la notte?

Raimondo Vianello/ Il legame ironico con Sandra Mondaini "Amore? Sopportazione forse"

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello tornano su canale 5 - Mediaset li ricorda così (Di mercoledì 15 aprile 2020): bastano questi due nomi propri per indicare l’appellativo di “coppia”, “innamorati”, “moglie e marito”. I due storici di Casa, non hanno avutobiologici ma tutti sanno che avevo adottato due bambini filippini. Che fine hanno fatto?, genitori adottivi Per omaggiare la storica coppia della TV, … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

SquadRusic : Ormai quando vedo Sandra Mondaini penso a lei al funerale di Raimondo, quando urlava 'Raimondo' a squarciagola. Il… - robypava : RT @ErreEffe7: Ci fu un periodo in cui Sandra Mondaini ebbe una forte crisi depressiva. Un giorno Vianello uscì di casa per prendere un caf… - zazoomblog : Casa Vianello: Raimondo e Sandra Mondaini- Anticipazioni: chi russa la notte? - #Vianello: #Raimondo #Sandra - SilviaMiozzi : RT @severusmagiustu: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non erano semplici personaggi televisivi, ma persone di rara bellezza, eleganza, t… - IANVA : RT @ANSA_Lifestyle: 10 anni fa ci lasciava #RaimondoVianello, uno dei personaggi più amati della storia della tv, che da solo o in coppia c… -