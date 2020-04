Rustu è guarito | “Percorso lungo e difficile Devo ringraziare anche il Barcellona”

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex portiere del Barcellona e della nazionale della Turchia, è stato per oltre dieci giorni in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Ora sta meglio ed è tornando a casa.ha volutoil Barcellona: "La strada è stata lunga e, e non dimenticherò l'appoggio del Barcellona mentre lottavo per la vita".

ore 9.58 - Rustu: “Una cura lunga e difficile” L’ex portiere turco Rustu Recber ha raccontato a As come è guarito dal coronavirus. “La cura è stata lunga e difficile, per 10 giorni sono stato ...Rustu Recber è stato ed è il più grande portiere che ha mai avuto la Turchia, in patria ha vinto tanto, ha difeso i pali della nazionale in 120 occasioni e per 18 anni è stato il portiere della ...