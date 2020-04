Russia, presto il primo sottomarino della classe Borei A (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si chiama Knyaz Vladimir (Principe Vladimir) il nuovo sottomarino lanciamissili balistici (Ssbn) della classe Borei A (project 955A) che sarà consegnato alla Flotta Russa entro la fine di giugno. Come riporta la Tass in uno stringato comunicato “si prevede di trasferire il primo sottomarino del progetto 955A alla flotta entro la fine della prima metà dell’anno, ovvero entro la fine di giugno. Fino a quel momento andrà in mare almeno una volta, forse anche due o tre volte”. Il Principe Vladimir avrebbe dovuto essere consegnato già alla fine dell’anno passato, ma alcune difficoltà tecniche emerse durante le prove in mare effettuate nel corso del 2019 ne hanno posticipato la data di ingresso in servizio. Non sono noti gli esatti problemi tecnici emersi durante i vari test in mare, ma il sottomarino ha comunque effettuato con ... Leggi su it.insideover Coronavirus - Ue : «Frontiere esterne chiuse fino al 15 maggio». Oms : «Presto per allentare le restrizioni». La Cina chiude il confine con la Russia

Si chiama Knyaz Vladimir (Principe Vladimir) il nuovolanciamissili balistici (Ssbn)A (project 955A) che sarà consegnato alla Flotta Russa entro la fine di giugno. Come riporta la Tass in uno stringato comunicato "si prevede di trasferire ildel progetto 955A alla flotta entro la fineprima metà dell'anno, ovvero entro la fine di giugno. Fino a quel momento andrà in mare almeno una volta, forse anche due o tre volte". Il Principe Vladimir avrebbe dovuto essere consegnato già alla fine dell'anno passato, ma alcune difficoltà tecniche emerse durante le prove in mare effettuate nel corso del 2019 ne hanno posticipato la data di ingresso in servizio. Non sono noti gli esatti problemi tecnici emersi durante i vari test in mare, ma ilha comunque effettuato con ...

