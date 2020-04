Ripresa Serie A, Gravina: “Ripartiremo, ma non si giocherà al nord” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ripresa Serie A- Intervistato sulle pagine di “Repubblica“, Gravina, presidente della FIGC, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla possibile Ripresa del campionato. Parole chiare e lampanti, le quali potrebbero aprire ad un nuovo possibile scenario: “Sarà molto difficile giocare a Bergamo, ma anche a Milano, Brescia o Cremona, un campionato … L'articolo Ripresa Serie A, Gravina: “Ripartiremo, ma non si giocherà al nord” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Serie A - cosa cambia alla ripresa del campionato : la novità delle 5 sostituzioni

