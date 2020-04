‘Pechino Express 8’, la reazione di Enzo Miccio e degli altri protagonisti del programma alla vittoria delle #Collegiali (Video) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si è conclusa ieri sera su RaiDue l’ottava edizione di Pechino Express, che ha incoronata del tutto a sorpresa vincitrici la coppia delle #Collegiali! La romana Nicole Rossi e la bergamasca Jennifer Poni, entrambe giovanissime, si sono messe alla prova con un’avventura on the road lunga oltre 7.000 chilometri, e – contro ogni previsione – sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio. Nonostante qualche piccola difficoltà iniziale, le due diciottenni sono riuscite tappa dopo tappa a trovare il giusto equilibrio tra i loro caratteri forti e sensibili, dando vita ad una complicità così autentica che le ha portate sul finale a superare lo ‘spietato’ (così soprannominato dai suoi compagni di avventura) Enzo Miccio e la sua compagna Carolina Giannuzzi. I protagonisti di Pechino, come forse non tutti ... Leggi su isaechia ‘Pechino Express’ - le #Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni vincono l’ottava edizione!

‘Pechino Express 8’ - la finale : commenti a caldo

Enzo Miccio - ‘Pechino Express’ : «Durante il gioco ho rinunciato a tutto - tranne a una cosa» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si è conclusa ieri sera su RaiDue l’ottava edizione di Pechino, che ha incoronata del tutto a sorpresa vincitrici la coppia delle #Collegiali! La romana Nicole Rossi e la bergamasca Jennifer Poni, entrambe giovanissime, si sono messe alla prova con un’avventura on the road lunga oltre 7.000 chilometri, e – contro ogni previsione – sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio. Nonostante qualche piccola difficoltà iniziale, le due diciottenni sono riuscite tappa dopo tappa a trovare il giusto equilibrio tra i loro caratteri forti e sensibili, dando vita ad una complicità così autentica che le ha portate sul finale a superare lo ‘spietato’ (così soprannominato dai suoi compagni di avventura)e la sua compagna Carolina Giannuzzi. Idi Pechino, come forse non tutti ...

Enzo_Miccio : Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Gra… - trash_italiano : Le collegiali hanno vinto l'ottava edizione di Pechino Express - Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - ovi__aa : RT @Ri_Ghetto: Pechino Express chiude con l’11,5% di share e più di 3mln di telespettatori. Lo scorso anno la finale aveva fatto il 6,3% e… - federicapitaro1 : Io non ho visto Pechino Express, ma da quello che leggo la rai continua a darci allegramente pali come se non ci fosse un domani, bene. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Pechino Express Coronavirus: famiglia siciliana con tre bimbi piccoli bloccata in Marocco, 'cancellato il volo' Affaritaliani.it