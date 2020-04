Infermieri in corsia con i nomi dei calciatori preferiti: “Oggi gli idoli siete voi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una iniziativa, nata quasi per gioco e che ha coinvolto i diretti interessati sui social network. Alcuni esponente del personale medico in prima fila nella lotta al coronavirus in tutta Italia, ha iniziato a circolare in corsia con sulle spalle delle tute protettive, i nomi dei calciatori preferiti. Da Vieri a Totti, con i diretti interessati che li hanno ringraziati direttamente: "siete voi, i nostri idoli" Leggi su fanpage Pozzuoli - paziente positiva in corsia : reparto isolato - 7 contagiati tra infermieri e pazienti

Coronavirus - diretta – Vittime in corsia : 94 medici e 26 infermieri morti. Residenze anziani - Sileri : “Caso Trivulzio? Giusto controllare”

Domenico e Silvia - il bacio tra i due infermieri in corsia che commuove l’Italia intera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una iniziativa, nata quasi per gioco e che ha coinvolto i diretti interessati sui social network. Alcuni esponente del personale medico in prima fila nella lotta al coronavirus in tutta Italia, ha iniziato a circolare incon sulle spalle delle tute protettive, idei. Da Vieri a Totti, con i diretti interessati che li hanno ringraziati direttamente: "voi, i nostri

Tg3web : Li chiamiamo eroi, ma agli infermieri che rischiano la vita in corsia non viene riconosciuta alcuna indennità per i… - Corriere : Il pasticciere dona 3 mila colombe agli ospedali: «Felice come se le avessi vendute» - zazoomnews : Infermieri in corsia con i nomi dei calciatori preferiti: “Oggi gli idoli siete voi” - #Infermieri #corsia… - RoronaF : RT @VirginRadioIT: Coronavirus, gli infermieri cantano Don't Stop Believin' dei Journey in corsia con i pazienti guariti. Guarda il video #… - VirginRadioIT : Coronavirus, gli infermieri cantano Don't Stop Believin' dei Journey in corsia con i pazienti guariti. Guarda il vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermieri corsia Coronavirus, ora è allarme anche tra gli infermieri in corsia La Stampa Infermieri in corsia con i nomi dei calciatori preferiti: “Oggi gli idoli siete voi”

In corsia con Bobo Vieri, Alessio Romagnoli o Francesco Totti. E' quanto sta accadendo in questi giorni negli ospedali italiani dove in prima linea ci sono medici e infermieri che si presentano con i ...

Policlinico Riuniti Foggia 'Nuove modalità di ingresso ed uscita e misurazione della temperatura corporea'

INGRESSO PEDONALE: i pedoni, attraverso un percorso obbligato nella corsia di destra di viale Luigi Pinto“lato Maternità”, entreranno ... struttura sanitaria saranno sottoposti alla misurazione della ...

In corsia con Bobo Vieri, Alessio Romagnoli o Francesco Totti. E' quanto sta accadendo in questi giorni negli ospedali italiani dove in prima linea ci sono medici e infermieri che si presentano con i ...INGRESSO PEDONALE: i pedoni, attraverso un percorso obbligato nella corsia di destra di viale Luigi Pinto“lato Maternità”, entreranno ... struttura sanitaria saranno sottoposti alla misurazione della ...