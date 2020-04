Eboli, un caso positivo su sette tamponi analizzati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Una donna Ebolitana di 62 anni, già in isolamento obbligatorio, è risultata positiva al coronavirus. Il suo è l’unico tampone positivo di sette che riguardavano cittadini residenti ad Eboli. Nella cittadina della piana del Sele, guidata dal sindaco Massimo Cariello sale così a 3 il numero degli Ebolitani positivi al Covid-19. 9 persone, attualmente, sono in quarantena obbligatoria da contatto stretto di caso positivo;12 persone sono in isolamento domiciliare volontario. Intanto secondo i dati della Polizia Municipale:206 persone controllate, tra conducenti ed appiedati e 10 le attività commerciali controllate. L'articolo Eboli, un caso positivo su sette tamponi analizzati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - criticità all’ospedale di Eboli : il caso finisce in Regione

