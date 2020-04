Conducente di autobus compie atti di autoerotismo in servizio: un passeggero lo filma. Licenziato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un Conducente di autobus che lavorava per la svizzera VBL è stato licenziato perché sorpreso dai passeggeri mentre, al volante del mezzo, compiva atti di autoerotismo Il Conducente di un autobus che lavorava per la società svizzera VBL (Verkehrsbetiebe Luzern) è stato licenziato per un comportamento inappropriato e imbarazzante tenuto sul posto di lavoro. L’uomo … L'articolo Conducente di autobus compie atti di autoerotismo in servizio: un passeggero lo filma. Licenziato NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Sente rumori in autobus : il conducente si accorge di trasportare…

Aggressione al conducente dell’autobus : individuato il responsabile

Il virus è un mostro e gli autisti di bus sono eroi: in disegni e quaderni la quarantena dei bimbi

Le ansie e le speranze dei più piccoli. Tra i temi ricorrenti la nostalgia per gli amici e i nonni, la voglia di uscire finalmente all’aria aperta ...

Le ansie e le speranze dei più piccoli. Tra i temi ricorrenti la nostalgia per gli amici e i nonni, la voglia di uscire finalmente all'aria aperta ...