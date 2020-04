Can Yaman, Ecco La Sua Nuova Fiamma: Gulsah Saracoglu! (Di mercoledì 15 aprile 2020) Can Yaman: l’attore turco torna al centro del gossip per via di alcuni video che lo vedono molto vicino a Gulsah Saracoglu. Ecco le novità sulla presunta storia d’amore dei due… Anche se è ormai passato molto tempo dall’ultima volta in cui i telespettatori italiani hanno visto in televisione Can Yaman, l’attore turco è rimasto nel cuore di tutti. Quest’ultimo infatti è tra i più amati in assoluto sia in Italia che in Europa. Dopo le voci sulla sua relazione con Demet Ozdemir, adesso ci sono altre indiscrezioni, piuttosto insistenti, che lo vogliono assieme a Gulsah Saracoglu. Ecco la verità. Can Yaman: chi è e cosa fa la Nuova presunta Fiamma dell’attore! Da un po’ si parla di una possibile relazione tra Can Yaman e Gulsah Saracoglu. I due si sarebbero conosciuti ad una festa in casa ... Leggi su uominiedonnenews Can Yaman : ecco il nuovo messaggio a tutte le sue fan italiane

