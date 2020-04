Benedetta Rossi, grande gesto: con questo messaggio perdona il suo hater (Di mercoledì 15 aprile 2020) Benedetta Rossi, la nota foodblogger, di recente è stata presa di mira da una serie di haters che si sono scagliati contro di lei, insultandola ferocemente. Benedetta Rossi (fonte da gettyimages)Davvero un atto di coraggio quello di Benedetta Rossi, dopo le numerose critiche ricevute su Twitter di recente. La donna ha deciso di perdonare il suo hater, nonostante le varie accuse mosse nei suoi confronti. Insulti per i quali anche il marito era interventuto in difesa della moglie. Un vero e proprio attacco gratuito verso la foodblogger che con le sue numerose ricette è riuscita a conquistare un grande pubblico. Infatti è molto amata proprio perché propone una cucina facile, fantasiosa e per tutte le tasche. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Benedetta Rossi RISPONDE AGLI INSULTI SUL WEB:”SEMBRA UN RITROVO DI BULLI” Benedetta Rossi ... Leggi su chenews Chi è Benedetta Rossi - la food blogger di Fatto in casa per voi

Chi è Benedetta Rossi la food blogger di Fatto in casa per voi

Benedetta Rossi - il marito-socio : “Contro di lei creato effetto branco - mi ha fatto incaz*are”. Poi l’epilogo inatteso (Di mercoledì 15 aprile 2020), la nota foodblogger, di recente è stata presa di mira da una serie dis che si sono scagliati contro di lei, insultandola ferocemente.(fonte da gettyimages)Davvero un atto di coraggio quello di, dopo le numerose critiche ricevute su Twitter di recente. La donna ha deciso dire il suo, nonostante le varie accuse mosse nei suoi confronti. Insulti per i quali anche il marito era interventuto in difesa della moglie. Un vero e proprio attacco gratuito verso la foodblogger che con le sue numerose ricette è riuscita a conquistare unpubblico. Infatti è molto amata proprio perché propone una cucina facile, fantasiosa e per tutte le tasche. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –RISPONDE AGLI INSULTI SUL WEB:”SEMBRA UN RITROVO DI BULLI”...

radiodeejay : Il ragazzo le ha scritto una mail scusandosi e la foodblogger ha commentato: 'che figata sarebbe il mondo se tutti… - lookatcara : RT @franc_mirizzi: Svegliarsi la mattina e trovare #BenedettaRossi che stende gente come pasta sfoglia è ciò di cui avevo bisogno. Benedett… - NaomisLegs_ : RT @BarbieXanax: con quale coraggio condannate Benedetta Rossi e la sua risposta alle offese. Quel gruppetto su Twitter da mesi insulta mez… - DonnaGlamour : Benedetta Rossi, chi è la food blogger di “Fatto in casa da Benedetta” - zazoomnews : Chi è Benedetta Rossi la food blogger di Fatto in casa per voi - #Benedetta #Rossi #blogger #Fatto -