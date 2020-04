Barbara Palombelli sconvolge: “Sono stata esorcizzata e da quel…” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una dichiarazione davvero singolare quella fatta da Barbara Palombelli in televisione. Ospite di Paola Perego a “Non disturbare”, la conduttrice ha rivelato di avere avuto il malocchio, qualcosa di profondamente negativo che solo facendosi esorcizzare sarebbe riuscita a scacciare dalla sua vita. Barbara Palombelli confessa “Da quando l’ho tolto la mia vita è cambiata” Intervistata da Paola Perego, Barbara Palombelli ha rivelato aspetti inediti di sé, come il suo rapporto con la fede, ma anche con la superstizione. La conduttrice ha infatti dichiarato che da giovane è stata addirittura esorcizzata perché convinta di avere il malocchio: “Infatti ce l’avevo, me lo tolsero. Mio padre era morto giovanissimo, tre nonni ci avevano lasciati in due anni, avevamo avuto i ladri in casa. Non so come mi abbiano esorcizzata, ... Leggi su velvetgossip Barbara Palombelli nella bufera : “Cosa le è preso?”

“Cosa le è preso? Voglio spiegazioni” : Barbara Palombelli la combina grossa - le nuove accuse

Alessandro Cecchi Paone critica Barbara Palombelli : “Urgono spiegazioni” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una dichiarazione davvero singolare quella fatta dain televisione. Ospite di Paola Perego a “Non disturbare”, la conduttrice ha rivelato di avere avuto il malocchio, qualcosa di profondamente negativo che solo facendosi esorcizzare sarebbe riuscita a scacciare dalla sua vita.confessa “Da quando l’ho tolto la mia vita è cambiata” Intervida Paola Perego,ha rivelato aspetti inediti di sé, come il suo rapporto con la fede, ma anche con la superstizione. La conduttrice ha infatti dichiarato che da giovane èaddiritturaperché convinta di avere il malocchio: “Infatti ce l’avevo, me lo tolsero. Mio padre era morto giovanissimo, tre nonni ci avevano lasciati in due anni, avevamo avuto i ladri in casa. Non so come mi abbiano, ...

LegaSalvini : ++ STASERA MATTEO SALVINI OSPITE DA BARBARA PALOMBELLI ++ ??Appuntamento alle ore 20:30, su Rete 4. - MarceloWalker : RT @bubinoblog: Lilli Gruber doppia Barbara Palombelli. 2.855.000 telespettatori (9,3%) per #OttoeMezzo a fronte di 1.400.000 (4,6%) per #S… - bubinoblog : Lilli Gruber doppia Barbara Palombelli. 2.855.000 telespettatori (9,3%) per #OttoeMezzo a fronte di 1.400.000 (4,6%… - GreciGiulio : Da quando #Berlusconi ha detto: “Sì!” al #MES sono cambiati anche gli ospiti e la narrazione. A parte l’ottima Barb… - peppe62291259 : ;Ma davvero Mughini si sente offeso dalla domanda della Palombelli?Ma Barbara,che domande fai al Luminare??#staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Palombelli Stasera in tv, Barbara Palombelli su Rete 4 con Stasera Italia Speciale. Nuovo approfondimento sul Coronavirus Corriere di Rieti Barbara Palombelli sconvolge: “Sono stata esorcizzata e da quel…”

Una dichiarazione davvero singolare quella fatta da Barbara Palombelli in televisione. Ospite di Paola Perego a “Non disturbare”, la conduttrice ha rivelato di avere avuto il malocchio, qualcosa di ...

Guarda il momento televisivo più assurdo a tema coronavirus

E non era un titolo facile da conquistarsi, visto che abbiamo avuto un tutorial di Barbara Palombelli su come costruirsi la mascherina con la carta da forno. Il servizio parte dall’ossessione malsana ...

Una dichiarazione davvero singolare quella fatta da Barbara Palombelli in televisione. Ospite di Paola Perego a “Non disturbare”, la conduttrice ha rivelato di avere avuto il malocchio, qualcosa di ...E non era un titolo facile da conquistarsi, visto che abbiamo avuto un tutorial di Barbara Palombelli su come costruirsi la mascherina con la carta da forno. Il servizio parte dall’ossessione malsana ...