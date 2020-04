Vittorio Feltri, il dubbio su Conte e Casalino: "Sono amichetti? Ditemelo voi" (Di martedì 14 aprile 2020) Una domanda, buttata là su Twitter. Poche parole su due di quelli che, nostro malgrado, Sono protagonisti in prima linea nella battaglia italiana al coronavirus: premier e portavoce, Giuseppe Conte e Rocco Casalino, il presunto avvocato del popolo e l'ex concorrente del Grande Fratello. A buttare là la domanda è Vittorio Feltri, lo fa nella serata di Pasquetta, lunedì 13 aprile. Il direttore e fondatore di Libero cinguetta: "Rocco Casalino e Giuseppe Conte Sono amichetti? Forse sì forse no. Ditemelo voi". Ai follower, dunque, l'ardua sentenza. Leggi su liberoquotidiano Vittorio Feltri a Luciana Lamorgese : "Occhio alle mafie? La differenza tra le cosche e il coronavirus"

