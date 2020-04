Scuola | Franco Locatelli | “Non si può tornare prima di settembre”

Davide72 : @repubblica @franco_sala In Italia la scuola è finita ma in Francia il mese prossimo riaprono materne e primarie. - franco_sala : RT @repubblica: La scuola è finita - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: «Ritorno a scuola da rinviare a settembre». Lo dice il professor Franco #Locatelli (Consiglio superiore di sanità). #Blasi… - momentosera : «Ritorno a scuola da rinviare a settembre». Lo dice il professor Franco #Locatelli (Consiglio superiore di sanità).… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Scuola, arrivederci a settembre. La proposta di #Locatelli al #governo -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Franco

Scuole a settembre. Dubbi sulla ripresa delle partite di calcio Per le scuole, come ipotizzato dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, appare ogni giorno più probabile che ...Per le scuole, come ipotizzato dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, appare ogni giorno più probabile che se ne riparli a settembre. Per il calcio, se gli allenamenti ...